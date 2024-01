Botafogo apresentou Jefferson Savarino como o seu novo Camisa 10

Rio de Janeiro – O Botafogo apresentou oficialmente nesta sexta-feira (26) o seu novo camisa 10 para esta temporada, o meia-atacante venezuelano Jefferson Savarino, de 27 anos, que estava no Real Salt Lake – Estados Unidos.

Savarino possui passagem de destaque no futebol brasileiro, quando foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021 e da Supercopa do Brasil em 2022, pelo Atlético-MG.

Durante a apresentação o jogador, disse que está chegando ao alvinegro carioca para conquistar títulos.

– Eu venho para somar em tudo que o Botafogo vem fazendo nos últimos anos. Tenho certeza de que meu futebol e tudo que sei fazer dentro do campo vão ajudar. Eu e todos os jogadores vamos dar o máximo para cumprir os objetivos que o clube tem. Temos muitos campeonatos pela frente e estaremos muito focados para ganhar os títulos que vêm pela frente, afirmou Savarino.