Botafogo assina contrato com Breno, destaque do Sub-14

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 10:09 horas

Rio – O Botafogo assinou na segunda-feira (17), com Breno, atacante do Sub-14, seu primeiro contrato de formação. O atleta é destaque das categorias de base do alvinegro, contribuindo diretamente para os bons resultados da equipe.

Na atual temporada, Breno disputou seis jogos, marcou três gols e contribuiu com cinco assistências, participando diretamente de oito gols. O atacante se destaca pela boa finalização, passe, construindo muito bem as jogadas de ataque, ajudando pelo centro e também pelos lados, sendo um jogador muito habilidoso.

Gerente de Futebol de Base, Tiano Gomes mostrou-se contente com a assinatura do contrato de formação e com a projeção do atleta.

– A assinatura de um contrato de formação é sempre uma alegria. Breno é um jogador da nossa categoria Sub-14 e assina esse contrato por merecimento, por sua produtividade e dedicação. Agradecemos todo o apoio de sua família e todos os profissionais do clube responsáveis pelo desenvolvimento do Breno e também de tantos outros atletas das nossas categorias de base. A assinatura desse contrato nos deixa muito contente e que consigamos seguir neste projeto de desenvolvimento dos atletas de forma integral – comentou.

Breno falou da expectativa por essa nova fase no clube.

– É uma honra vestir a camisa do Botafogo, um clube gigante de muita tradição. Quero mais do que nunca contribuir com o meu time, com o grupo, estou ansioso para essa nova fase – afirmou o atacante.