Botafogo assina pré-contrato com técnico argentino Ramón Diaz

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 15:04 horas

Rio de Janeiro – O técnico argentino, Ramón Ángel Diaz, de 61 anos, assinou pré-contrato com Botafogo e chega ao Rio de Janeiro neste sábado (07). O Comitê de Futebol do clube confirmou a informação nas redes sociais e em seu site oficial.

Perfil

Com um currículo importante no futebol Sul-americano, Ramón Díaz foi treinador de alguns dos principais clubes na Argentina (River Plate, San Lorenzo, Independente), América-MEX, e da Seleção do Paraguai, tendo passado por clubes da Arábia Saudita. Seu último clube foi o Libertad-PAR este ano.

Argentino nascido em La Rioja, Ramón Díaz é considerado um dos grandes técnicos de seu país. Iniciou a carreira no River Plate-ARG (1995-2000 e 2001-2002), conquistando alguns títulos do futebol nacional, e também a Libertadores da América (1996) e a Supercopa (1997) com a equipe. Comandou ainda o San Lorenzo-ARG (2007-2008 e 2010-2011), América-MEX (2008-2009), Independente-ARG (2011-2012) e a Seleção do Paraguai (2014-2016). No futebol Saudita trabalhou no Al-Hilal (2016-2018) e no Al Ittihad (2018-2019).

Ramón Diaz tem importante missão de afastar o Botafogo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (06), o clube estava a 14ª colocação, com 18 pontos, sendo três vitórias, 11 empates e quatro derrotas.

Novo meia-atacante

Nesta semana, o Botafogo negociou o meia-atacante Cesinha, ex-Internacional, e chegou como novo reforço ao clube. O atleta, de 20 anos, realizou exames e foi oficializado como empréstimo gratuito até o dia 31 de dezembro de 2021, na quinta-feira (05). O jogador chegou do Três Passos, do Rio Grande do Sul.