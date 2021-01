Botafogo é derrotado e se afunda ainda mais na zona de rebaixamento

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 21:24 horas

Rio de Janeiro – O Botafogo foi derrotado mais uma vez e isso pode complicar ainda mais a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A derrota da vez foi contra o Athletico-PR na noite de quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, com gols de Léo Cittadini e Renato Kayser.

Jogo

A primeira partida de 2021 para o clube carioca não foi positiva devido a derrota que o deixou ainda mais afundado na zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. O resultado poderia ter sido diferente se o Alvinegro tivesse aproveitado mais as chances de gol. Durante toda a partida, o Botafogo fez 24 chutes, sendo oito a gol, já o Athletico teve oito chutes, sendo que quatro foram a gol. O Botafogo também foi superior na posse de bola com 62% contra 38% do visitante ainda sim não conseguiu emplacar.

Athletico-PR abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Carlos Eduardo recebeu na ponta direita, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Renato Kayser, apareceu sozinho e mandou para o fundo da rede de Cavalieri.

Já o segundo gol veio aos dois minutos da segunda etapa, quando Léo Cittadini aproveitou a sobra em corte da zaga do Botafogo e finalizou firme, ampliando a vantagem e garantindo a vitória do clube do Paraná.

O Botafogo poderia ter uma oportunidade de pênalti aos 29 minutos do segundo tempo, quando Rhuan cruzou e a bola explodiu na marcação. Os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro não marcou, alegando que o braço estava colado ao corpo. A arbitragem checou o lance no VAR e confirmou que não houve pênalti no lance.

Colocação e próxima partida

O Botafogo está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro com 23 pontos em 28 jogos, sendo 13 derrotas, 11 empates e quatro vitórias. O clube está a dois pontos de diferença do lanterna Coritiba.

A próxima pela competição será no domingo, dia 10, às 20h30, contra o Vasco da Gama.