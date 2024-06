Com a derrota, o Glorioso caiu para a 3ª colocação da tabela do Brasileirão.

Criciúma – O Botafogo perdeu por 2 a 1, contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, neste sábado (22). O zagueiro Lucas Halter fez o único gol dos cariocas. Do outro lado, Barreto e Arthur Caíke fizeram para o Tigre.