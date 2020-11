Botafogo é eliminado da Copa do Brasil após empatar com o Cuiabá

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 21:11 horas

Cuiabá – A pressão na grande área do Cuiabá até os últimos minutos do segundo tempo não foi o suficiente para impedir a eliminação do Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida da noite de terça-feira (03), foi disputada do começo ao fim na Arena Pantanal, no estado de Mato Grosso.

Nos primeiros 10 minutos de jogo, o Botafogo já tinha 62% de posse de bola, dominando a partida para buscar pelo menos um gol que levaria a disputa aos pênaltis e daria mais uma esperança a classificação para as quartas de final da competição. Ao todo foram sete chutes a gol na primeira etapa e nove na segunda, sendo que quatro tiveram chances de gol.

Esta foi a segunda partida do Botafogo após a saída de Bruno Lazaroni do comando do time. Com Flávio Tênius como interino, o Alvinegro empatou com o Ceará no domingo (01) e com Cuiabá na terça-feira (03). Com este resultado, o time do Mato Grosso se classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil, feito inédito no clube.

Na Copa do Brasil de 2019, o Botafogo eliminou o Cuiabá em partida por 3 a 0.

A próxima partida do Botafogo será no domingo (08), contra o Bahia, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será fora de casa, por volta das 18h15.