Botafogo está há sete dias sem anunciar novo técnico

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 15:29 horas

Clube busca quarto técnico para comandar a temporada de 2020

Rio de Janeiro – Nesta quarta-feira completam sete dias que o Botafogo não anuncia um novo técnico para comandar o time para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado da Copa do Brasil, na terça-feira (03), pelo Cuiabá.

Sem um novo comandante, o técnico interino, Flávio Tenius já coleciona dois empates. O primeiro foi com o Ceará, por 2 a 2, no domingo (01), pelo Campeonato Brasileiro. O segundo empate foi na terça-feira (03), com o o Cuiabá, por 0 a 0, pela Copa do Brasil. Já a próxima partida do clube será contra o Bahia, no domingo (08), no Brasileirão.

Três técnicos demitidos na temporada

O Botafogo já demitiu três técnicos na temporada 2020: Alberto Valentim, Paulo Autuori e Bruno Lazaroni.

Alberto Valentim já sofria com a impaciência da torcida desde o fim da última temporada. Incomodados com o rendimento do time, alvinegros pediram a demissão do treinador mesmo antes do primeiro jogo oficial em 2020. Ele foi demitido após a derrota do clube por 3 a 0 para o Fluminense, pela Taça Guanabara, no começo deste ano. Foi a segunda passagem de Alberto no clube, sendo que em 2018 foi campeão carioca com o Botafogo.

Paulo Autuori comandou o Alvinegro como técnico de fevereiro até 1º de outubro deste ano, quando foi demitido, após a derrota para o Bahia por 2 a 1 em jogo adiado pela primeira rodada do Brasileirão. Ao todo, o técnico esteve à frente do time em 23 partidas, com 13 empates, seis vitórias e quatro derrotas. Ele já foi campeão brasileiro com o próprio Botafogo, em 1995.

Bruno Lazaroni assumiu o Botafogo no mês de outubro e foi demitido antes de completar um mês como técnico, no dia 28. Lazaroni ficou a frente como técnico do Botafogo desde o dia 1º de outubro deste ano, um dia após a derrota para o Bahia. Desde então foram seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Ele saiu do cargo após a derrota de 1 a 0 perante o Cuiabá, no Engenhão, na noite de terça-feira (27), pela Copa do Brasil. O Botafogo ofereceu a oportunidade a profissional de permanecer no clube como integrante da Comissão Técnica.

Classificação

Com a instabilidade de permanência de técnicos, o Botafogo está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro Série-A, com 20 pontos, sendo três vitórias, 11 empates e quatro derrotas.