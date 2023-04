Botafogo goleia no Raulino e fica com o título da Taça Rio

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 20:50 horas

Além do troféu, resultado garantiu vaga para a Copa do Brasil de 2024

Volta Redonda – O Botafogo goleou o Audax por 5 a 2, neste domingo (9), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O resultado garantiu o título da Taça Rio para os alvinegros, e também a vaga para a Copa do Brasil de 2024. Os gols da partida foram marcados por Lucas Fernandes (2), Sauer (2) e Sampaio. Romarinho e Julinho fizeram para o Audax.

O Botafogo começou com tudo e abriu rapidamente 2 a 0 contra o Audax; mesmo com a vantagem no agregado. Com 11 minutos, Lucas Fernandes aproveitou rebote, após chute de Matheus Nascimento na trave e abriu o placar. O segundo saiu sete minutos depois. Depois de bela construção coletiva do Alvinegro, novamente Lucas Fernandes concluiu com perfeição o cruzamento de Rafael.

O Audax descontou no primeiro tempo. Lucas Mota ganhou da defesa alvinegra e cruzou, a bola passou por Sampaio e Perri, sobrando limpa para Romarinho que finalizou para as redes aos 38 minutos.

O Glorioso ampliou dois minutos depois. Marlon Freitas acionou Gustavo Sauer que acertou um lindo chute, sem chances de defesa para Leandro.

Goleada no segundo tempo

Com a grande vantagem construída para o segundo tempo, o Botafogo voltou mais relaxado. Logo aos seis minutos, após cobrança de escanteio curto, a bola foi colocada na área alvinegra e Julinho apareceu para diminuir novamente para o Audax.

Porém, aos 20 minutos, o Alvinegro voltou a marcar. Após cobrança de lateral, Gustavo Sauer avançou pela marcação e arriscou, o goleiro Leandro vacilou e não conseguiu fazer a defesa. Com isso, a bola morreu no fundo das redes do Audax.

Ainda houve tempo para mais um. Aos 31 minutos, Marçal cobrou falta na medida para Philipe Sampaio cabecear e fechar a goleada do Botafogo sobre o Audax na final da Taça Rio.