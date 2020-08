Botafogo perde por 2×0 para o Internacional após VAR anular dois gols

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 19:40 horas

Rio de Janeiro – Botafogo perdeu por 2×0 contra o Internacional, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, neste sábado (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida foi polêmica devido a dois gols anulados pelo VAR para o clube carioca, além de não ter considerado uma possibilidade de pênalti, que ocorreu no primeiro tempo.

Partida

O Internacional saiu na frente nos primeiros minutos do primeiro tempo com gol do meia Thiago Galhardo, aos seis minutos, com um gol de cabeça.

O Botafogo também teve oportunidade de pênalti, após o primeiro gol, quando em um escanteio, Rodrigo Lindoso (Inter), agarra e abraça Marcelo Benevenuto com os dois braços dentro da área. O árbitro não analisou o lance e o VAR não foi utilizado, o que gerou polêmica durante a partida.

O segundo gol veio logo depois, aos 29 minutos, quando Thiago Galhardo rouba a bola e deixou Boschilia livre na cara do gol, abrindo a vantagem em 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o Botafogo teve a oportunidade de diminuir o placar aos 42 minutos, quando Pedro Raul ganhou a dividida no meio dos zagueiros e ajeitou para Matheus Babi dentro da área. O atacante bateu firme por baixo para diminuir o placar. A partida foi interrompida com a análise do VAR que anulou o gol por impedimento de Pedro Raul.

Já aos 15 minutos do segundo tempo, o time carioca chegou pela direita e Barrandeguy cruzou após boa chegada em contragolpe do Botafogo. Bruno Nazário, com um minuto em campo, desvia e diminui para 2×1. Em seguida, o árbitro em campo monitorou o lance através do VAR em busca de falta de Matheus Babi em Patrick, anulando pela segunda vez o gol do time carioca.

Classificação

O Internacional segue líder do Brasileirão, com 15 pontos, sendo cinco vitórias e uma derrota e enfrentará o Palmeiras no dia 02 de setembro, às 21h30. Já o Botafogo está na 11ª posição, com seis pontos, com uma vitória, três empates e uma derrota. O próximo confronto será contra o Coritiba, às 20h30, no próximo dia 02.