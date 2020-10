Botafogo perde primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 23:49 horas

Rio de Janeiro – Jogando em casa, o Botafogo perdeu de 1 a 0 para o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O primeiro tempo foi sem muita emoção, com poucas oportunidades de gol dos dois lados. Botafogo teve três chances de gol e Curitiba uma, mas o gol só veio no segundo tempo, quando o clube carioca errou na saída de bola, dando oportunidade para Matheus Barbosa bater de fora da área, acertando o canto direito de Diego Cavalieri.

A chance de empate veio aos 36 minutos, em um chute de longe, rente ao travessão, mas a bola não entrou.

O Botafogo jogará contra o Cuiabá pela partida de volta no dia 03 de novembro, próxima terça-feira, às 21h, fora de casa. Com um empate de 1 a 1, o clube carioca poderá se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil.