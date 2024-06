Botafogo quita parte de dívida com Luís Castro e não sofrerá punição da Fifa

As partes combinaram que o Botafogo pagaria o valor em cinco parcelas até dezembro de 2023. Apenas a primeira foi paga, ainda na época. O português, que abriu mão dos juros e da multa pelo atraso, entrou com a notificação, e o clube pagou mais uma – ou seja, ainda faltam três.

O prazo para quitar pelo menos uma das quatro parcelas que estavam em aberto em relação ao acordo feito na rescisão do técnico, que saiu do Glorioso na metade do ano passado, era o último domingo (9).

Rio de Janeiro – O Botafogo acertou o pagamento de uma parte da dívida com o técnico Luís Castro. O português, havia notificado o clube na Fifa no fim de abril deste ano. Dessa forma, o Alvinegro evita a chance de ficar impedido de registrar novas contratações nas próximas janelas (transferban).

Pedrosa comparece à plenária geral do Rede Sustentabilidade no Rio de Janeiro