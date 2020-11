Botafogo retorna para zona de rebaixamento após derrota contra o Bahia

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 21:03 horas

Bahia – O Botafogo coleciona mais uma derrota no Brasileirão Série A e retornou a zona de rebaixamento, neste domingo (08), após derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O único gol da partida veio após pênalti polêmico marcado pelo árbitro de campo mesmo com o pedido do VAR para revisar o lance foi decisivo para dar números finais à partida.

No lance, Gilberto bateu para o gol e a bola desviou na perna de Marcelo, batendo também no braço de Marcelo Benevenuto. Foi preciso uso do VAR para revisar o lance que depois determinado como penalidade máxima. O gol foi de Rodriguinho, que bateu no canto direito de Saulo.

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira em jogo adiado da 18ª rodada. O Tricolor enfrenta o Fortaleza em Pituaçu, às 18h45 (de Brasília). Já o Botafogo recebe o Bragantino na segunda-feira, dia 16, no Nilton Santos, às 20h, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Bahia subiu uma posição e agora ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos. Já o Botafogo é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 20 pontos, mesmo número de Coritiba e Bragantino, mas fica no Z-4 por ter menos vitórias na competição.