Botafogo vence Bangu no Nilton Santos

Rio – O Botafogo venceu com tranquilidade por 2×0 o Bangu, em partida realizada tarde deste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, válida pela segunda rodada do Cariocão

Os gol da vitória do Fogão foram marcados pelo lateral Júnior Santos, aos 2 minutos do primeiro tempo, em um arremate certeiro e pelo atacante Jeffinho, aos 48 minutos do segundo tempo em um belo chute que estufou as redes do Bangu.

Próximo Jogo

Na próxima rodada o Botafogo enfrentará o Boavista, na quarta-feira,(24), em Bacaxá. Também na quarta-feira, o Bangu, receberá o Nova Iguaçu no Estádio de Moça Bonita.

Público Presente: 5.566

Público Pagante: 6.474

Renda: R$ 142.428,00