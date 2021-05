Matéria publicada em 9 de maio de 2021, 20:49 horas

Rio – O Botafogo está na decisão da Taça Rio 2021. No Estádio Nilton Santos, o Alvinegro superou o Nova Iguaçu por 1 a 0, na noite deste domingo (09) e avançou para a final da competição. Pedro Castro, em uma linda finalização, fez o gol alvinegro.

Como adversário na disputa pelo título, a equipe alvinegra terá o Vasco da Gama nos dois próximos finais de semana.

Jogo

Domingo de definição no Nilton Santos. Necessitando da vitória para avançar à final da Taça Rio, o Botafogo foi para o jogo com o ímpeto lá no alto e determinado em buscar o resultado positivo. Pelo outro lado o Nova Iguaçu, por possuir a vantagem, adotou uma proposta defensiva para segurar o empate.

A bola rolou e o Alvinegro tomou conta das ações. O início foi bastante disputado, com o Botafogo buscando espaços para penetrar na defesa da equipe da baixada. A primeira chegada perigosa aconteceu aos 15 minutos. Marco Antônio achou Pedro Castro na área. O meia bateu, tirando do goleiro, e acertou o travessão.

Com o domínio ofensivo eminente, o Alvinegro chegou novamente aos 26. Warley foi lançado por Kanu e tentou rolar para o meio da área, mas zaga do Nova Iguaçu afastou. Um pouco depois, aos 35, Marco Antônio foi ao fundo e cruzou para Matheus Nascimento. O camisa 9 antecipou a marcação e mandou por cima da baliza. Quase um belo gol!

Dominante no jogo, a equipe alvinegra trocava passes no campo adversário. Enquanto isso, o Nova Iguaçu marcava com onze atrás do meio. Como alternativa, o Fogão buscou os lançamentos longos. Próximo do fim da primeira etapa, Sousa lançou para Marco Antônio, que dominou bem, foi no fundo e, ao cruzar, parou no goleiro Luis Henrique. Nos acréscimos, o Nova Iguaçu conseguiu, na bola parada, sua única chance até então. Dieguinho cobrou e Douglas Borges fez o corte.

No segundo tempo, o ritmo seguiu o mesmo: Botafogo no ataque e Nova Iguaçu na defesa. Logo aos 3, Warley cobrou escanteio na área. A zaga afastou e, no rebote, Romildo soltou o pé, levando perigo à meta do Laranja.

O tempo foi passando e o Glorioso foi aumentando a intensidade. Aos 17, Matheus Nascimento, por pouco, não fez de cabeça. No minuto seguinte, foi a vez de Ronald quase abrir o placar, após linda jogada individual de Marco Antônio. Foi na pegada “tanto bate até que fura” que saiu o tento alvinegro. Usando a finalização de longa distância para furar a marcação, Pedro Castro chutou colocado e mandou lá na gaveta. Sem chances. Um golaço no Nilton Santos. 1 a 0.

Mesmo na frente, o Botafogo ainda teve duas chances para matar o jogo. Ênio entrou fazendo fumaça e, aos 38, deu passe para Navarro bater bonito. A bola passou rente à trave. Marcinho foi expulso logo depois, mas o time seguiu aproveitando os contragolpes nos espaços deixados pelo Nova Iguaçu. Aos 41, Ênio achou Rickson. O volante chutou e o defensor do Nova conseguiu afastar em cima da linha.

Com um a mais em campo e precisando de um gol para voltar ao jogo, o Nova Iguaçu foi para o tudo ou nada no fim e ensaiou uma pressão. Entretanto, encontrou um Botafogo seguro defensivamente e nada adiantou. Fim de jogo. Na garra e com emoção, o Botafogo está na decisão da Taça Rio 2021!