Botafogo venceu Audax no Nilton Santos

Rio – O Botafogo venceu o lanterna e já rebaixado Audax, por 2×0, neste sábado (24) no Estádio Nilton Santos, no Rio.

A equipe alvinegra foi comandada nesta partida pelo auxiliar técnico Fábio Mathias, que dirige interinamente o time após a demissão do ex-treinador Tiago Nunes.

Os gols da vitória do Glorioso foram marcados pelo atacante Janderson e Diego Hernández

O alvinegro está na quinta posição com 17 pontos e na última rodada terá pela frente o Fluminense no domingo (03/03), no Maracanã e torcer para tropeços de Vasco e Nova Iguaçu para conseguir se classificar para o quadrangular final.