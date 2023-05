Botafogo volta a liderar o Campeonato Brasileiro após quase dez anos

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 13:32 horas

Alvinegro é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição

Rio – Nove anos e nove meses depois, aproximadamente, o Botafogo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. A dramática vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, no último domingo (30) no Maracanã, levou o Glorioso aos nove pontos, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento após três rodadas.

A última oportunidade na qual o Botafogo esteve na ponta da tabela do Brasileirão foi em agosto de 2013, quando venceu a Portuguesa por 3 a 1, no Canindé, em São Paulo, pela 15ª rodada. A equipe não manteve o ritmo e terminou a competição em quarto lugar. O título ficou com o Cruzeiro, que ultrapassou o Glorioso na rodada seguinte, para não deixar mais o topo da classificação.

O triunfo sobre o Rubro-Negro estendeu para 12 partidas a sequência invicta do Alvinegro, a maior desde 2013, quando o time atingiu 19 jogos de invencibilidade. A marca atual envolve três duelos da Copa do Brasil, três da Copa Sul-Americana, três da Taça Rio (torneio que reuniu as equipes que terminaram a primeira fase do Campeonato Carioca do quinto ao oitavo lugar) e três pela Série A. São dez vitórias (sete seguidas) e dois empates.

O Botafogo iniciou a rodada na vice-liderança, com os mesmos seis pontos do Fluminense, mas atrás do rival pelo saldo de gols. O time dirigido por Luís Castro se beneficiou da derrota do Tricolor para o Fortaleza, no sábado (29), por 4 a 2, na Arena Castelão, na capital cearense. O resultado levou o Leão do Pici, provisoriamente, ao primeiro lugar da tabela.

Para terminar a terceira rodada na liderança, somente a vitória interessava ao Botafogo diante do Flamengo. O Alvinegro foi mais eficiente no primeiro tempo e foi para o intervalo com 2 a 0 de vantagem. Aos 29 minutos, Tiquinho Soares cobrou o pênalti cometido pelo lateral Wesley em cima do também atacante Victor Sá e colocou o Glorioso na frente. Nos acréscimos, o volante Danilo Barbosa, de cabeça, ampliou.

Na segunda etapa, o lateral Rafael foi expulso após uma entrada no atacante Éverton Cebolinha e deixou o Botafogo com um a menos. O Flamengo aproveitou e descontou com o zagueiro Léo Pereira aos 12 minutos. Mesmo em inferioridade numérica e em meio à pressão rubro-negra, o Alvinegro chegou ao terceiro gol, novamente com Tiquinho Soares, aos 25. Aos 40, Léo Pereira descontou novamente, mas o placar não se alterou mais no Rio de Janeiro, muito também graças às defesas do goleiro Lucas Perri.

No próximo domingo (7), às 18h30 (horário de Brasília), o Botafogo terá pela frente o Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos, também na capital carioca, pela quarta rodada. No mesmo dia e horário, o Flamengo (que sofreu a segunda derrota seguida e aparece na metade de baixo da tabela) tentará a reabilitação diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A terceira rodada do Brasileirão termina nesta segunda-feira (1º), com o duelo entre Vasco e Bahia, às 20h em São Januário, no Rio de Janeiro. O Cruzmaltino tem quatro pontos, enquanto o Tricolor da Boa Terra ainda não pontuou na competição.