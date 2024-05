Botafogo volta jogar em casa somente em junho

Rio de Janeiro – O Botafogo se prepara para enfrentar o Vitória em Salvador, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22). Após o confronto, o clube enfrentará um longo período sem jogar em casa. Devido ao adiamento do Campeonato Brasileiro, a próxima partida a ser realizada no Estádio Nilton Santos será apenas no dia 12 de junho, contra o Athletico-PR.

Esse cronograma resulta em mais de um mês sem jogos em casa para o Botafogo.

A maratona de jogos fora de casa do Glorioso começou na última quinta (16), quando o clube enfrentou o Universitário em Lima, no Peru, pela Libertadores da América.