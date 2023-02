Bourbon Festival Paraty participa do carnaval da Acadêmicos do Tatuapé - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 09:56 horas

A 13ª edição do Bourbon Festival Paraty marca presença no Carnaval 2023 de São Paulo, com a homenagem que a cidade histórica recebe como enredo da Acadêmicos de Tatuapé, quando uma ala exalta os Festivais: de Jazz, Literatura e Fotografia, eventos de grande importância para o turismo do município. O Bourbon Street Music Club organizador do Bourbon Festival Paraty, participa do Desfile da Acadêmicos do Tatuapé, junto com um grupo de paratienses, parceiros e pessoas ligadas ao turismo da cidade – na ala que encerra o desfile da escola de samba (que será a segunda a entrar no Sambódromo do Anhembi (SP), na sexta-feira, dia 17 de fevereiro). Celebrando a parceria e a ótima relação do Bourbon Festival Paraty com a Cidade Histórica, a 13ª edição do Bourbon Festival Paraty está com seu (ótimo) line up praticamente definido . Sucesso na edição 2022, os jovens da Orquestra Sinfônica de Paraty farão a abertura oficial do Festival na 6ª feira 14 com novo e vibrante repertorio.O Festival é realizado com a parceria e o apoio da Prefeitura de Paraty, e dispõe (ainda) de oportunidades de patrocínio e ativação para que empresas interessadas compartilhem o sucesso do evento.17 de FevereiroSambódromo do Anhembi14 a 16 de Abril/ 2023