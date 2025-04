BP: CEDAE interrompe abastecimento de água em Vargem Alegre

Barra do Piraí – A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) realizará, na próxima terça-feira (8), das 8h às 17h, a troca de trecho de adutora na Rua Anna Montella Fonseca, no distrito de Vargem Alegre, Barra do Piraí. Durante a manutenção preventiva, o abastecimento ficará interrompido para todo o distrito.

O fornecimento de água será restabelecido após a conclusão do serviço, mas poderá levar até 72 horas para ser normalizado em alguns locais.

Imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento de água. Como nem todos têm reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que adiem tarefas não essenciais. Clientes da Cedae podem solicitar caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.