BP: Pistas do KM-258, da BR 393, vão operar em pare e siga nesta quinta

Vassouras – A Concessionária K-Infra informa que será necessário retomar o sistema de Pare e Siga nas duas pistas, sentidos norte e sul, no trecho do KM-258, da BR 393, em Barra do Piraí, nesta quinta-feira (6). O retorno do sistema de Pare e Siga é para ajuste na iluminação, retirada das barreiras New Jersey (mala-baiana), reforço da sinalização e movimentação de materiais oriundos da obra. As intervenções ocorrerão das 07h00 às 23h00, em ambos os sentidos intercalados.

O trecho havia sido destruído pelas chuvas em 22 de fevereiro e vinha operando em pista única, no sistema Pare e Siga, antes de ser liberado no fim da noite desta terça-feira. A concessionária pede que os motoristas sigam as orientações das equipes da Concessionária para garantir a segurança de todos.

Para mais informações e assistência, os usuários podem acompanhar nossos canais de comunicação oficiais ou entrar em contato pelo telefone 0800 2853 393.