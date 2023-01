BPRv apreende droga após troca de tiros em Barra do Piraí - Diário do Vale

BPRv apreende droga após troca de tiros em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2023, 07:43 horas

Barra do Piraí – Uma troca de tiros na tarde deste sábado, 7, entre policiais e um suspeito terminou com drogas apreendidas em Barra do Piraí.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária de Rosa Machado de Piraí, estavam em patrulhamento e abordaram um homem que estava em u local conhecido como um ponto de venda de drogas. Ele estava acompanhado de sua esposa e ao fugir pela rodovia, teria atirado contra a equipe três vezes. Os policiais revidaram e conseguiram atingir o suspeito na perna, mas ele conseguiu fugir.

Ao término do tiroteio, uma sacola contendo 72 pinos de cocaína foi encontrada.

O material e a esposa foram encaminhados para a 88DPº. A mulher foi ouvida e liberada. A droga foi encaminhada para perícia.