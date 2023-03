BPRv apreende grande quantidade de medicamentos sem nota fiscal em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 21:10 horas

Piraí – Uma grande quantidade de medicamentos sem nota fiscal e 350 caixas de remédios controlados sem prescrição médica foram apreendidas, nesta terça-feira (21), por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária. Ação aconteceu durante fiscalização de rotina no Km 27 da RJ 145, na altura do bairro Rosa Machado, em Piraí. O valor total da apreensão ainda não foi contabilizado.

Segundo os policiais, durante fiscalização, os agentes abordaram um Palio Weekend que transportava medicamentos do Estado de São Paulo sem nota fiscal. Também foram encontradas, no fundo do veículo, 350 caixas de remédios controlados sem prescrição médica. Os policiais procederam para a 94ª DP onde foi realizada a apresentação dos remédios controlados e, posteriormente, foram até a Barreira Fiscal de Itatiaia, onde o material será contabilizado.