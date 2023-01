BPRv evita assalto e detém suspeito em ônibus da linha Barra do Piraí x Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 09:18 horas

Suspeito portava simulacro de arma de fogo e confessou que pretendia assaltar os passageiros

Uma tentativa de assalto a um ônibus foi frustrada por agentes da 3ª Cia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na noite desta quinta-feira (26), no município de Piraí.

De acordo com a corporação, uma equipe realizava patrulhamento na RJ-145, na altura do km 27, quando abordou um ônibus da linha Barra do Piraí X Piraí. Um passageiro, que demostrou nervosismo com a presença dos policiais, foi revistado e um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

Ao ser questionado pelos agentes, o homem confessou que pretendia assaltar os demais passageiros, cerca de 15 pessoas. Diante dos fatos, ele foi conduzido à 94ª DP.