BPRv intensifica operações na RJ-155 - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 08:18 horas

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária do Posto de Lídice, em Rio Claro, estão intensificando desde ontem (24) as operações e abordagens para fortalecer o policiamento na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155). O objetivo é colaborar com a operação “Asfixia”, que tenta localizar os autores do homicídio do sargento da Polícia Militar Renato Tostes Carvalho, que foi assassinado a tiros na manhã de ontem na Rodovia Rio-Santos, em Paraty.

Os policiais rodoviários estão dando apoio a operação “Asfixia”, além de buscarem armas, drogas e foragidos da Justiça.

A RJ-155 é considerada uma importante rota de ligação a região Sul Fluminense com a Costa Verde. As operações não tem data para terminar.