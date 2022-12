BPRv prende mulher com quase mil sacolés de cocaína em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 20:58 horas

Uma mulher foi detida na noite desta terça-feira (20) pela equipe do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) do posto de Piraí. Ela estava em um carro de aplicativo na RJ-145, na altura de Rosa Machado. Com ela foram encontrados 947 sacolés de cocaína com as siglas do CV (Comando Vermelho) e 10 frascos de “Cheirinho da loló”. Segundo a polícia, a droga tinha origem na favela da Chatuba com destino a Valença.

A mulher e a droga foram encaminhadas à delegacia de Piraí (94ª DP). Após avaliação do delegado, ela permaneceu presa à disposição da Justiça por tráfico de drogas.

A equipe do Batalhão é composta pelos policiais SGT M. Gonçalves, SD Mancebo e SD Araújo.