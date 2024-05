BR-393: Caminhoneiros recebem ação de saúde e segurança

Barra do Piraí – Os caminhoneiros que passarem pela Balança de Pesagem, no KM-275, na BR-393 (Rodovia Lucio Meira), no KM-275, em Barra do Piraí, terão uma ação de saúde e segurança, nesta terça-feira (21). A ação é promovida pela K-Infra Rodovia do Aço, em parceria com o SEST SENAT e a Polícia Rodoviária Federal. O evento faz parte da campanha Maio Amarelo, um movimento internacional dedicado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

No ano passado, a ação contou com a participação de cerca de 100 caminhoneiros. Durante a ação serão oferecidos diversos serviços gratuitos, incluindo atendimento odontológico, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações sobre tabagismo e alcoolismo, além da distribuição de kits com água, frutas e panfletos informativos. Também serão exibidos vídeos de conscientização sobre segurança no trânsito.

Os recursos operacionais da K-Infra, incluindo guinchos leves e pesados e veículos de resgate, estarão à disposição para garantir o suporte necessário durante o evento. A iniciativa é amplamente apoiada pelo governo federal e coordenada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, refletindo o tema deste ano: “A paz no trânsito começa por você”.

Além desta ação, a concessionária promove dez atividades ao longo de maio em cinco cidades do sul fluminense, abrangendo escolinhas de trânsito, workshops, campanhas para ciclistas e pedestres, visando a conscientização de todos os usuários da rodovia. Para mais informações sobre a campanha Maio Amarelo e outras iniciativas de segurança, os usuários podem acessar o site oficial da K-Infra ou entrar em contato através do telefone gratuito 0800-2853-393. Pessoas com deficiência auditiva podem utilizar o serviço 0800-0959-393.