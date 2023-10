BR-393: K-Infra prepara operação especial para o feriadão

Sul Fluminense – Antecipando-se ao aumento de tráfego previsto na BR-393 para o feriado de 12 de outubro, data de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a K-Infra Rodovia do Aço planejou uma operação especial, já que este ano a data cai em uma quinta-feira e a concessionária estima um crescimento de 10% no volume diário do tráfego. A estimativa é de que cerca de 22 mil veículos transitem pela rodovia até domingo.

A ‘Operação Ida’ terá início às 18h do dia 11 de outubro, estendendo-se até às 18h da quinta-feira (12). Já a ‘Operação Volta’ será ativada no domingo (15), a partir das 13h, e se prolongará até à meia-noite.

A expectativa é de um fluxo intenso em direção ao interior do estado, especialmente durante o retorno. Pontos como Volta Redonda, Três Rios e Além Paraíba devem apresentar maior concentração de veículos.

Equipes de plantão serão reforçadas, e haverá um foco especial na sinalização e no apoio em locais estratégicos. A infraestrutura da rodovia dispõe atendimentos em situações de emergência.

Durante a operação especial, a Rodovia do Aço intensificará o atendimento e a orientação aos usuários. O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) estará plenamente operacional, com sanitários, fraldário, acesso direto à central de atendimento, além de assistências médica e mecânica.

Em caso de dúvidas ou necessidade de outras orientações, é possível contatar a concessionária pela linha gratuita 0800-2853-393. Pessoas com deficiência auditiva têm à disposição o número 0800-0959-393.