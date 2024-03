BR-393: Tempo de espera no desvio aumenta a partir desta quinta-feira

Barra do Piraí – O tempo de espera na passagem pelo desvio provisório do km 258 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí, irá aumentar a partir desta quinta-feira (7). A concessionária K-Infra informou que o local, que opera no sistema de siga e pare desde o último sábado (2), terá interrupções de, em média, 40 minutos na circulação de veículos. A medida afeta ambos os sentidos da rodovia e ocorre para permitir a passagem de equipamentos que estão sendo utilizados na reconstrução definitiva do trecho afetado pelas fortes chuvas que atingiram a região no mês de fevereiro.

Segundo a concessionária, o tempo maior de pare será aplicado de acordo com as necessidades das atividades no local para diminuir os transtornos. A sinalização no local foi reforçada e equipes estão disponíveis para orientar sobre as alternativas de desvio. É recomendada atenção às orientações e ajuste dos itinerários conforme necessário.

Veja rotas alternativas:

Para veículos de passeio

Sentido São Paulo: Acessar Barra do Piraí nos km 252 ou 255, retornando à BR-393 no km 259;

Sentido Barra do Piraí partindo de Volta Redonda: Acessar Barra do Piraí no km 259 da BR-393.

Para carretas e caminhões com mais de 2 eixos

Sentido Nordeste partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-101;

Sentido Três Rios partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-040;

Sentido São Paulo partindo de Três Rios: Seguir pela BR-040 sentido Petrópolis e, depois, pela Dutra.

É importante lembrar aos motoristas de caminhões, carretas e demais veículos pesados sobre a proibição de circulação de veículos de carga pesada no perímetro urbano de Barra do Piraí, salvo para entregas locais, conforme decreto municipal nº 581.

Data de conclusão das obras ainda não esteja definida.

Para atualizações e assistência, mantenha-se informado por nossos canais oficiais ou pelo 0800 2853 393. Visite nosso site para mais informações: https://www.rodoviadoaco.com.br.