BR-393 terá desvio provisório com siga e pare no KM-285, diz K-Infra

Vassouras – A Concessionária K-Infra informou na tarde desta sexta-feira (23) que irá liberar um desvio provisório, no KM-285, da BR-393, em Barra do Piraí, a partir do dia 1º de março. O local está interditado desde quinta-feira (22) em ambos os sentidos devido a uma tromba d’água que provocou a ruptura do asfalto e a formação de uma cratera na pista.

Desde o fim da tarde de quinta-feira (22), uma empresa especializada está trabalhando no local para realizar os reparos necessários. O desvio temporário está em implantação ao lado da pista danificada pelas chuvas recentes. Uma equipe de engenharia está fazendo a terraplenagem e colocando pedras para estabilização do solo. Essa etapa será seguida ainda por camada de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e compactação deste material.

A concessionária afirmou ainda que está trabalhando para restabelecer o tráfego normal na BR-393 o mais breve possível, mas, dado o período de chuvas e as características geológicas de um local propenso a inundações constantes, ainda não há um prazo definido para a conclusão dos reparos definitivos.

Rotas

Equipes da concessionária estão no local, realizando a sinalização e orientando os motoristas sobre rotas alternativas. Como medida de informação aos usuários, foram disponibilizados os seguintes meios de comunicação para rotas alternativas:

Barreiras de Informação: KMs 159, 166, 252, 255 268

Praças de Pedágio: KMs 125, 195, 265

Painéis de Mensagem Variável (PMV): KMx 178, 198, 235, 278