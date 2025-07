Brasil autoriza retaliação comercial após tarifa dos EUA

O decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Comercial foi publicado nesta terça-feira (15) no Diário Oficial da União, após ser assinado pelo presidente Lula. A norma autoriza o governo a suspender concessões comerciais e de investimentos a países que imponham barreiras unilaterais contra produtos brasileiros. O texto cria o Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, responsável por definir as medidas de retaliação.

A regulamentação ocorre dias após os Estados Unidos anunciarem tarifa de 50% sobre todas as exportações do Brasil a partir de 1º de agosto, medida tomada pelo presidente Donald Trump.

O comitê será presidido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com participação da Casa Civil, Fazenda e Relações Exteriores. Outros ministérios poderão ser convocados conforme o tema.

As contramedidas terão caráter excepcional e trâmite acelerado, podendo ser aplicadas contra países ou blocos que interfiram na soberania brasileira, violem acordos comerciais ou imponham exigências ambientais mais severas que as do Brasil. A Lei da Reciprocidade, aprovada em março e sancionada em abril, visa proteger a competitividade internacional do Brasil e autoriza a Camex a adotar restrições a importações, com previsão de negociação prévia entre as partes.

Empresariado

Lideranças da indústria brasileira se reuniram nesta terça-feira (15) com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin para discutir a decisão dos EUA de impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. O setor empresarial e o governo afirmaram estar alinhados na busca por uma solução negociada antes da entrada em vigor da medida. Representantes da CNI e da Fiesp defenderam o diálogo e demonstraram confiança na diplomacia brasileira. Alckmin não descartou pedir o adiamento da taxação. A nova Lei de Reciprocidade Econômica será usada como referência nas tratativas.

INSS

Aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos por entidades associativas têm até 21 de julho para aderir ao acordo de devolução de valores. A medida abrange descontos feitos entre março de 2020 e março de 2025 e dispensa ação judicial. A adesão pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios. O pagamento será feito a partir da semana de 24 de julho, na conta onde o beneficiário já recebe o benefício. O acordo foi homologado pelo STF e envolve diversos órgãos do governo e da sociedade civil.

Serviços

Pesquisa da Confederação Nacional de Serviços (CNS) aponta que o setor de serviços já representa 57% dos empregos formais no Brasil, com 31,6 milhões de postos. Entre janeiro e maio de 2025, foram criados 682 mil empregos, sendo 333 mil em empresas e 118 mil em serviços voltados às famílias. O setor de transportes abriu 107 mil vagas no período, e os serviços de informação, 31 mil. O rendimento médio no setor foi de R\$ 4.153,78, 14,9% acima da média nacional. O faturamento cresceu 7,5% até março em relação ao mesmo período de 2024.

Meio Ambiente

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Ministério Público Federal (MPF) firmaram um acordo judicial com a Transpetro, a Petrobras e o INEA para reparação de danos ambientais nas Baías da Ilha Grande e de Sepetiba, causados por um vazamento de petróleo em 2015. O acidente ocorreu durante uma operação de transferência de carga entre embarcações no Terminal Aquaviário de Angra dos Reis. Pelo acordo, a Transpetro deverá pagar R\$ 24,47 milhões ao Fundo da Mata Atlântica para ações de recuperação ambiental. Também serão adquiridas duas embarcações para os Bombeiros e o SAMU de Angra dos Reis. A medida foi homologada pela Justiça.

Janones I

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu suspender nesta terça-feira (15) o mandato do deputado André Janones (Avante-MG) por três meses, por 16 votos a 3. A punição se refere a ofensas dirigidas por Janones ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante sessão no Plenário, que resultaram em confusão e interrupção dos trabalhos. O relator do caso, deputado Fausto Santos Jr. (União-AM), destacou que Janones usou termos homofóbicos com intuito de insultar, o que agravou a infração.

Janones II

Inicialmente, a Mesa Diretora havia solicitado suspensão de seis meses. Em sua defesa, Janones negou interferência no discurso de Nikolas, disse ter sido agredido fisicamente e alegou que não foi informado previamente sobre a reunião. O presidente do Conselho afirmou que o devido processo foi seguido. Janones ainda pode recorrer da decisão ao Plenário da Câmara.

Novo site

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) lançou nesta terça-feira (15) seu site oficial e passou a atuar nas principais redes sociais. A nova plataforma oferece acesso gratuito a estudos, análises econômicas, sondagens de mercado e projeções estatísticas sobre os setores de comércio, serviços e turismo do Rio de Janeiro. O site tem interface moderna, filtros por tema e permite download dos conteúdos. Também é possível contratar pesquisas personalizadas. A iniciativa busca ampliar o alcance das informações produzidas pelo instituto.

Atendimentos

O Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, alcançou 10 mil cirurgias desde a inauguração de seu centro cirúrgico em julho de 2022. Referência em média e alta complexidade, a unidade atende pacientes de 12 municípios fluminenses por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER). O hospital ampliou sua estrutura, com mais salas cirúrgicas, leitos e horário estendido para exames e procedimentos. Só no primeiro semestre de 2025, realizou quase 25 mil exames de imagem. Novos equipamentos, como ressonância com inteligência artificial, também foram incorporados.

Brinquedoteca

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga a instalação de brinquedotecas em todas as delegacias da mulher. A proposta também exige a presença de profissionais especializados, preferencialmente mulheres, para acolher vítimas de violência. O texto altera a Lei Maria da Penha e a LDB, incluindo nos currículos escolares conteúdos sobre prevenção à violência contra a mulher. A medida prevê ainda que a União destine recursos para sua implementação. O projeto segue para análise de outras comissões e, depois, para o Senado.