Brasil bate Sérvia por 3 sets a 0 na Liga das Nações

País – A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu, na manhã deste domingo (19), a seleção da Sérvia, bicampeã mundial, pela Liga das Nações. O Brasil venceu com as parciais de 25-15, 25-19 e 25-19 na quarta vitória seguida da Seleção, que lidera o seu grupo com 12 pontos. Esta foi a última partida da etapa brasileira, realizada no Maracanãzinho. As jogadoras agora embarcam para a etapa de Macau, na China.

A Sérvia não contava com o time completo e o Brasil venceu com facilidade. Nos jogos do Rio de Janeiro, a Seleção também venceu, o Canadá, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. O primeiro desafio de Macau será o Japão, no dia 28 de maio. O Maracanãzinho dará lugar, a partir desta terça-feira (21), à Liga das Nações Masculina, com um primeiro jogo entre Brasil e Cuba.