Brasil bate Turquia na Liga das Nações

Nacional- Em grande atuação, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino derrotou a Turquia por 3 sets a 0 na Liga das Nações. Com esse resultado, o Brasil fechou a primeira fase da competição de forma invicta pela primeira vez na história. A última etapa fase classificatória aconteceu em Hong Kong. A partida teve as parciais de 25-14, 24-14 e 25-19 para as brasileiras, que viajarão à Tailândia para enfrentar as anfitriãs, pelas quartas de final.

Após a vitória, o Brasil também superou a Turquia ao assumir a liderança do ranking mundial, que pertencia às atuais campeãs da VNL. Rosamaria foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos, seguida da turca Melissa Vargas, com 13.

O Jogo

O time de José Roberto Guimarães venceu, com facilidade a atual campeã da Liga. Com muitos acertos no bloqueio e marcação, a oposta turca Ebrar Karakurt, principal nome do vôlei turco, fez uma partida discreta, com apenas 5 pontos marcados. O Brasil cometeu apenas 10 erros contra 22 do time do técnico italiano Daniele Santarelli.

A partida contra a Tailândia, pelas quartas de final, acontecerá na próxima quinta-feira (20), às 10h30 pelo horário de Brasília.