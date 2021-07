Brasil conquista duas medalhas Olímpicas

Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 09:38 horas

Japão – O Brasil já aparece no quadro de medalhas, entre a madrugada e manhã deste domingo, dia 25, o país conquistou duas medalhas, uma de prata e outra de bronze. A primeira veio de um esporte estreante nos Jogos Olímpicos, o Skate, e a outra com o tradicional Judô.

A prata foi conquistada pelo skatista Kelvin Hoefle, prova de street, reforçando a expectativa que existe em torno dessa modalidade. Na final, ele obteve 36,15. Só ficou atrás do japonês Yuto Horigome, com 37,18. O americano Jagger Eaton, com 35,35, conquistou o bronze. Os outros brasileiros na disputa foram Felipe Gustavo e Giovanni Vianna, que não avançaram para a final

Já o bronze foi conquistado no Judô, esporte que mantém a tradição de subir ao pódio em todas as edições olímpicas desde Los Angeles/1984. São 23 no total. A medalha veio com o judoca Daniel Cargnin, na categoria meio-leve (até 66 kg) dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com a vitória sobre o israelense Baruch Shmailov por wazari.