Brasil decide vaga nas Olimpíadas contra Argentina

Venezuela – O domingo será decisivo para a Seleção Brasileira Sub-23. Às 17h30 a equipe comandada por Ramon Menezes, enfrentará a Argentina no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, em partida válida pela última rodada do Quadrangular final do Pré-Olímpico.

A Seleção canarinho tem uma derrota e uma vitória até o momento na competição e está na segunda colocação com três pontos.

Em caso de vitória se classifica diretamente, se empatar com a Argentina, dependerá do resultado do jogo entre Venezuela x Paraguai. Neste caso os melhores cenários seriam uma vitória dos paraguaios ou um empate.

A provável escalação da equipe brasileira para este jogo será a seguinte: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Alexsander; Andrey, Gabriel Pirani e Maurício; Gabriel Pec, John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Já os argentinos deverão ir a campo com o seguinte time: Brey; Nardoni, Di Césare, Valentini e Esquivel; Fernández e Sforza; Pablo Solari, Echeverri e Almada; Castro. Técnico: Javier Mascherano.