Brasil empata amistoso com EUA

A estreia do time comandado por Dorival Jr. será no dia 24, às 22h, contra a Costa Rica, em Los Angeles.

O Brasil está no grupo D, da Copa América, junto com Costa Rica, Colômbia e Paraguai.

Flórida – Estados Unidos – A Seleção Brasileira de futebol, empatou em 1 x 1, com os Estados Unidos, no Camping World Stadium, na Flórida, no último amistoso de preparação para a disputa da Copa América.