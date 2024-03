Brasil enfrenta Inglaterra em Wembley

Londres-

A Seleção Brasileira de Futebol, enfrenta a Inglaterra, às 16h deste sábado (23), no Estádio de Wembley, em Londres.

O amistoso será o primeiro jogo em que o treinador Dorival Júnior estará à frente do time canarinho e também servirá como preparação para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos, no meio do ano.

Este início de ciclo do novo comandante brasileiro marca também o fato da Seleção voltar a enfrentar uma das grandes equipes do futebol mundial. A Inglaterra ocupa a terceira posição no ranking da Fifa, o Brasil é o quinto.

Para este jogo Dorival colocará em campo a equipe com caras novas, que terá a seguinte formação: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Já os donos da casa, comandados pelo treinador Gareth Southgate, que vivem um bom momento, devem entrar em campo com o seguinte time: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Rice, Gallagher e Bellingham; Foden, Rashford e Watkins.

Equipe de Arbitragem

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal), apitará o jogo, auxiliado pelos também portugueses: Paulo Alexandre Santos Soares e Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro.

Transmissão

A TV Globo e o Canal SporTV transmitirão o jogo.