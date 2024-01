Brasil enfrentará Equador em busca de vitória que pode garantir vaga na próxima fase do Pré-Olímpico

Caracas – A Seleção Brasileira Sub-23, dirigida pelo treinador Ramon Menezes, entrará em campo nesta segunda-feira (29), ás 17h, para enfrentar o Equador no Estádio Brígido Iriatre, em Caracas, na Venezuela, pela terceira rodada do Pré-Olímpico.

Caso vença o Equador a Seleção Brasileira, garantirá a liderança do grupo A e também a vaga para o quadrangular final da competição. Apenas duas equipes se classificam para o quadrangular final, onde todos jogarão contra todos e o primeiro e o segundo colocado garantem vaga para as olimpíadas de Paris- França, no meio do ano.

Para o jogo de hoje o Brasil deve ir a campo com a seguinte formação: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes, Alexsander e Mauricio; John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Já o Equador provavelmente atuará com o seguinte time: Alexis Villa; Carlos Sánchez, Christian Garcia, Oscar Quiñonez e Layan Loor; Erick Pluas, Patrik Mercado, Daniel Ruiz e Pedro Vite; John Mercado, Yaimar Medina e Justin Cuero. Técnico: Miguel Bravo.