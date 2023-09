Brasil estreia nas eliminatórias da Copa 2026 com goleada sobre a Bolívia

Belém (PA) – A seleção brasileira começou sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026 com uma goleada de 5 a 1 sobre a Bolívia no Mangeirão, mesmo estádio em que o Voltaço estreou no quadranglar final da Série C, no último domingo, contra o Paysandu.

A seleção brasileira manteve a “escrita” de nunca ter perdido para o time boliviano em casa. Logo aos 13 do primeiro tempo, houve um pênalti a favor do Brasil, mas Neymar, aos 16, cobrou sem força e o goleiro Viscarra fez a defesa.

Aos 23 do primeiro tempo, coube a Rodrygo abrir o placar, completando, de dentro da área, um passe de Danilo. E o placar não se mexeu mais na primeira etapa.

No segundo tempo, com apenas um minuto de bola rolando, Raphinha bateu de dentro da área, a bola resvalou em um defensor e tirou a possibilidade de defesa de Viscarra: 2 a 0.

Aos sete minutos, Rodrygo, de novo, amplia a vantagem brasileira para 3 a 0.

Aos 15 do segundo tempo, Neymar chutou para dentro do gol uma bola que espirrara depois de Rodrygo tentar um drible dentro da área boliviana. Era o quarto do Brasil, e também a marca que levou o atacante mais famoso do Brasil no momento ao recorde absoluto de gols pela seleção brasileira.

Aos 32 minutos, Ábrego fez o gol de honra dos bolivianos, mas ainda havia tempo para que novamente Neymar, já nos descontos, aos 47, fizesse o quinto gol do Brasil e desse números finais à partida.

Homenagem

Em reconhecimento à façanha do craque, a CBF o homenageou com uma placa. Neymar, que dividia a marca com Pelé, ambos com 77 gols, ganhou também o carinho dos torcedores que lotaram o Mangueirão. Eles o incentivaram o tempo todo, mesmo depois que o atacante perdeu um pênalti, defendido por Viscarra, quando o placar ainda era de 0 a 0.