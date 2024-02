Caracas – A Seleção Brasileira Sub-23, entrará em campo ás 17h desta segunda-feira (5), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, onde enfrentará o Paraguai, e partida válida pela primeira rodada do quadrangular final do Pré-olímpico.

Nesta fase a seleção ainda enfrentará a Venezuela, na quinta-feira (8) e a Argentina, no domingo (11). As duas seleções que marcarem o maior numero de pontos garantirão as suas classificações para as Olimpíadas de Paris – França no meio do ano.