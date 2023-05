Brasil lidera número de golpes aplicados pelo WhatsApp, mostra pesquisa

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 07:44 horas

Moradora de Volta Redonda caiu em golpe ao tentar vender terreno pela internet

Volta Redonda – Moradora de Volta Redonda, Virgínia* queria vender um sítio. Para isso, anunciou o terreno em um site de vendas e acrescentou o número de telefone do pai, um idoso de 67 anos, que é quem faria a negociação. Assim que Virgínia publicou o anúncio, o celular de seu pai – que estava no mesmo recinto – tocou. “Estávamos na sala e ouvi quando ele atendeu ao telefone. Era alguém dizendo trabalhar no site e informando que aquele terreno já tinha sido anunciado. Achei estranho, mas não imaginei que fosse um golpe”, contou ao DIÁRIO DO VALE.

Do outro lado da linha, o suposto funcionário da empresa pediu ao pai de Virgínia que confirmasse sua identidade dizendo ao criminoso o código enviado por SMS. “Ele disse. Quase imediatamente recebi uma mensagem do golpista no meu WhatsApp, pedindo dinheiro”, acrescentou.

Quando perceberam que se tratava de um golpe, contou Virgínia, houve uma força-tarefa para avisar familiares e amigos sobre o que tinha acontecido. “Enviei uma mensagem ao WhatsApp reportando o sequestro do número. Avisamos o maior número de pessoas possível. Mas não teve jeito: meu pai teve que mudar de número”, completou.

Casos com o dela não são incomuns. Um levantamento feito pela empresa de segurança digital Kaspersky mostrou que o Brasil é líder em golpes de phishing – técnica usada por criminosos para conseguir senhas e informações bancárias dos usuários, dentre outras informações.

Os golpes acontecem pelo WhatsApp, mas, de acordo o estudo, também podem ser aplicados através do Facebook, Instagram e Telegram. O relatório da empresa diz que mais de 76 mil tentativas de fraude foram registradas pelo antivírus da Kaspersky no país. O problema é que, embora usem os aplicativos de mensagens diariamente, poucos são os usuários brasileiros que sabem se proteger de possíveis golpes.

Outros tipos

Normalmente, o criminoso se passa por uma pessoa ou empresa confiável e envia mensagens falsas ou links maliciosos no WhatsApp para induzir a vítima a compartilhar informações pessoais ou clicar em links que levam a sites falsos. Para que seja induzido a revelar dados pessoais, compartilhar acesso às redes ou fazer transferências bancárias, é um pulo.

Outro tipo de golpe está associado a entregas. O golpista finge trabalhar numa empresa de logística; o usuário recebe uma mensagem de texto ou e-mail informando que uma encomenda está a caminho e fornecendo um código de rastreamento. Como a mensagem parece legítima, a vítima clica no link fornecido para rastrear a encomenda e é direcionada a uma página falsa, muito parecida com o site oficial da empresa.

Nesta página, a vítima insere suas informações pessoais, como nome completo, endereço e número de cartão de crédito, para que a encomenda possa ser entregue. Só que, ao fornecer essas informações, o usuário está compartilhando seus dados com um golpista, que certamente usará os dados para cometer fraudes e outros crimes.

Prevenção

A Polícia Civil do Estado do Rio (PCERJ) está fazendo uma campanha de conscientização sobre os já populares ‘golpes do WhatSapp’. Nesta segunda-feira (29), a pasta divulgou em suas redes sociais um vídeo informativo sobre como se precaver e evitar, além de aborrecimentos, prejuízos financeiros.

De acordo com o delegado titular da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá, no Centro do Rio), Deoclécio Assis, os golpistas enviam mensagens falsas ao número da vítima e a convencem a clicar no link. Uma vez que isto acontece, o aplicativo é ‘sequestrado’ pelos criminosos, que começam a entrar em contato com amigos e familiares, se passando pela vítima, para pedir dinheiro. A orientação de Deoclécio Assis é usar a linha telefônica – que não estará bloqueada – para ligar para os contatos mais recentes e avisar sobre o golpe. “Não cliquem em links desconhecidos”, alerta o policial.

Como se proteger

De acordo com especialistas, há várias formas de se proteger de golpes feitos por aplicativos. Uma delas é sempre checar se as mensagens são enviadas de contas verificadas. Outra, jamais passar dados pessoais em contas de aplicativo e impedir a instalação de apps de terceiros em seu celular, que podem invadir o sistema aplicar golpes do pix, por exemplo. Além disso, o uso de antivírus no celular é recomendado.

É importante, também, aumentar a proteção do WhatsApp ativando a verificação da conta em duas etapas, caso esteja desabilitada. O recurso possibilita o cadastro de um e-mail (opcional) e de um PIN de seis dígitos (obrigatório), solicitado periodicamente no app para que usuário confirme o código. Fora isso, olho vivo.

*Nome fictício a pedido da entrevistada, que preferiu não se identificar.