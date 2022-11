Brasil na Copa: movimentação intensa provoca engarrafamentos em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de novembro de 2022, 12:33 horas

Uma hora antes da partida diante da Suíça, ruas no Aterrado, Viaduto Nossa Senhora das Graças e Avenida Amaral Peixoto já registram grande volume de veículos

Volta Redonda – Assim como foi na estreia, o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, diante da Suíça, está causando congestionamentos em Volta Redonda. O trânsito segue complicado no Aterrado, Viaduto Nossa Senhora das Graças e Avenida Amaral Peixoto.

A partida de logo mais tem início às 13h, e para conseguir assistir, muitos trabalhadores foram dispensados cerca de uma hora antes, o que explica a grande movimentação de pessoas.

Usuários do transporte coletivo lotam os pontos de ônibus em busca de conseguirem chegar em casa antes do apito inicial.