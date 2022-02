Brasil Padel Tour começa nesta sexta-feira em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 21:10 horas

Melhores jogadores do país se enfrentam em torneio no Clube dos Funcionários

Volta Redonda – O principal torneio de padel do país, o Brasil Padel Tour, tem início nesta sexta-feira (11), às 16h, no Clube dos Funcionários. É a primeira vez que o estado do Rio vai receber uma etapa do campeonato, que vai contar com 46 atletas. Paralelamente à disputa profissional acontece o torneio aberto, com 116 participantes, divididos em quatro categorias – incluindo o torneio feminino.

– O evento é a prova do crescimento do padel em Volta Redonda. A base de praticantes cresce a cada ano e os torneios no Clube dos Funcionários impulsionam isso, mas nunca vimos por aqui um nível parecido com o que vamos ver – garante o professor de padel Gabriel Benevides.

A confiança do professor é justificada pelas presenças confirmadas. Praticamente toda a elite do padel estará no torneio. Júlio Julianotti, líder do ranking nacional e atleta da seleção brasileira, comemora o crescimento do esporte no Rio de Janeiro:

– É sempre uma vitória para o padel quando conseguimos sair da região Sul, onde o esporte é muito forte. Sabemos do potencial, tanto que, na minha opinião, é o esporte que mais cresce a nível mundial. E realizarmos uma etapa no interior do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando o espetáculo que é um campeonato de padel profissional, será fantástico e um marco importante.

Marco para o clube

Recentemente o Clube dos Funcionários investiu cerca de R$ 700 mil para modernizar o espaço destinado à prática do padel, que hoje conta com três quadras 100% panorâmicas, o modelo mais moderno do mundo. O Aberto de Verão – nome do evento que reúne a etapa do Brasil Padel Tour e o torneio aberto – é parte das comemorações pelos 80 anos que o clube completa em 2022.

– Temos o padel como um esporte em pleno crescimento mundial. Estamos atentos para que toda a infraestrutura acompanhe todo processo de modernização e expansão dessa prática esportiva para que o Clube dos Funcionários tenha uma posição de destaque e contribua para o pleno desenvolvimento do esporte, que é um sucesso – explica André Webler, subdiretor de padel do Clube dos Funcionários.

A etapa de Volta Redonda do Brasil Padel Tour acontece até o dia 13 de fevereiro no Clube dos Funcionários, que fica na Rua 90, sem número, na Vila Santa Cecília. A entrada é gratuita para sócios, com ingressos a R$ 10 para não-sócios. Para a disputa do torneio foi solicitado aos atletas e acompanhantes que apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. É obrigatório o uso de máscaras para o público.