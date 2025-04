Brasil reagirá a sobretaxa dos EUA, afirma Lula

País – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (3) que o país tomará “todas as medidas cabíveis” diante da decisão do governo norte-americano de tarifar em 10% os produtos brasileiros. A sobretaxa foi anunciada na última quarta-feira (2) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como parte de um amplo pacote de tarifas sobre importações.

“Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais no mundo de hoje. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e nossos trabalhadores, tendo como referência a lei da reciprocidade econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e as diretrizes da Organização Mundial do Comércio”, declarou Lula.

Lula participou do evento intitulado O Brasil dando a volta por cima, que, segundo ele, representou “um breve balanço daquilo que fomos capazes de realizar em apenas dois anos”.

“A começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e a ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje seu próprio futuro”, afirmou.

“Com mais desenvolvimento e inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e serviços públicos de qualidade. Que não tolera ameaças à democracia, que não abre mão de sua soberania e que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a verde e amarela. Que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento”, destacou Lula. Com informações da Agência Brasil.