País – Foram registradas 391 mortes por dengue de janeiro até nesta segunda-feira (11), de acordo com os dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

O levantamento também registra cerca de 1.538.183 casos prováveis da doença.

O aumento de casos fez com que oito unidades da Federação decretassem emergência em saúde pública: Acre, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.

Fonte: Agência Brasil