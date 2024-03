Brasil registra mais de 2 milhões de casos de dengue

País – O Ministério da Saúde contabilizam mais de 2 milhões de casos de dengue no Brasil em 2024, ao total são 2.010.896 casos prováveis, e 682 resultaram em morte, até o momento.

Em investigação são 1.042 óbitos, de acordo com o balanço divulgado pelo ministério.

No Rio de Janeiro, o coeficiente de incidência está em 933,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, sendo, 149.797 casos prováveis.

Na quarta-feira (20), a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, destacou que os três primeiros meses de 2024 registram mais casos graves de dengue do que em todo o ano de 2023, quando foram contabilizados pouco mais de 1,6 milhão de casos. Naquele ano, a doença matou 1.094 pessoas. Há ainda 218 óbitos sob investigação.

“Estamos tendo muito mais casos graves que no ano anterior”, disse, ao lembrar que, até então, na série histórica, 2023 havia sido o ano com maior número de casos graves da doença. “Temos muito mais pessoas chegando [com quadro] grave aos serviços de saúde. Esse é um importante ponto de alerta para nós” – acrescentou a secretária.