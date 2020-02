Brasil registra o primeiro caso de coronavirus

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 10:34 horas

São Paulo – O exame de contraprova feito no brasileiro, de 61 anos, que estava viajando a trabalho na Itália, confirmou o primeiro caso de coronavirus, na manhã desta quarta-feira (26), em São Paulo. O primeiro teste foi positivo e para confirmar de fato era necessário o exame. A confirmação foi feita pelo Instituto Adolto Lutz.

O homem de 61 anos ficou entre os dias 9 e 21 de fevereiro no norte da Itália, em Lombardia. O país europeu passa por uma explosão no caso de números de coronavírus, com mais de 220 infectados e mais de 10 mortos registrados pela doença.

Apesar da confirmação do coronavirus no homem, o mesmo passou por observação no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, e em seguida foi enviado para casa, onde ficará isolado pelos próximos 14 dias. Ele apresenta sintomas como tosse seca, febre, dor de garganta e coriza.

O Ministério da Saúde realizará uma entrevista coletiva por volta das 11h, desta quarta-feira, para divulgar o resultado, mas o ministério pede para que a população tenha calma e não crie alarde.