Brasil vence Itália em jogo emocionante pela Liga das Nações

Nacional – A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino venceu a Itália por 3 sets a 2 e se mantém invicta na Liga das Nações. A partida, pela etapa de Macau, na China, foi realizada na madrugada deste sábado (1), à 1h30, horário de Brasília. A estrela italiana Paola Egonu foi a maior pontuadora do jogo, com 29 pontos, mas sua performance não foi suficiente para garantir a vitória da Itália, que ainda busca a vaga olímpica. As parciais foram de 26-24, 25-27, 18-25, 25-19 e 15-10, no tie-break.

Apesar de já estar com o passaporte carimbado para os Jogos de Paris, o técnico José Roberto Guimarães busca o título da Liga das Nações e vem aproveitando a competição para testar jogadoras. O Brasil venceu o primeiro set por 26-24. Mesmo com pressão italiana, o Brasil administrou a vantagem durante toda a etapa.

No segundo set, a Itália conseguiu efetivar ataques e levar a melhor. Apesar da disputa apertada, fechou o set com 27 a 25. Já no terceiro set, a vitória das italianas foi tranquila, por 25 a 18.

O Brasil empatou se aproveitando dos seis erros de saque da Itália no quarto set. As brasileiras Ana Cristina, Rosamaria e Carol comandaram a etapa, vencida por 25 a 19. No tie-break, a Seleção fechou o duelo com 15 a 10.

A partida foi marcada pelas belas performances das opostas. Além de Egonu, a brasileira Ana Cristina foi a maior pontuadora do Brasil e segunda maior da partida, com 22 pontos, seguida da também oposta Rosamaria, com 19. O próximo desafio do Brasil é na madrugada deste domingo (2), às 5h, contra a Tailândia.