Brasil vence Itália no Mundial de futebol de praia

País – Foi com sofrimento, mas o Brasil manteve os 100% de aproveitamento no Mundial de beach soccer (futebol de praia), disputado em Seicheles. Na manhã deste domingo (4), numa reedição da última final da competição, vencida pelos brasileiros, o Brasil derrotou a Itália por 2 a 1.

Mauricinho fez os dois gols do Brasil, o último deles quando faltavam quatro minutos para o fim. Com o resultado, a equipe está classificada para as quartas de final. O Brasil ainda tem um compromisso pela primeira fase da competição, na terça-feira (6), contra Omã, às 12h no horário de Brasília.

Erro resulta em gol

O Brasil abriu o placar no fim do primeiro tempo. Após erro na saída de bola italiana, Mauricinho ficou com a bola e chutou colocado para fazer 1 a 0.

A Itália igualou logo no início da segunda etapa, quando uma roubada na saída de bola do Brasil proporcionou o gol de Fazzini.

Com um duelo disputado, a definição ficou para o fim. Rodrigo foi acionado por Mauricinho e, acossado por dois italianos, devolveu para o camisa 11, que chutou rasteiro no canto direito para dar a vitória ao Brasil. Com informações da Agência Brasil