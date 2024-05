Brasilata abre vagas para Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Brasilata está com 13 vagas abertas em Barra do Piraí. Há vagas disponíveis para efetivos, temporários e banco de talentos. Em 2023, a companhia foi uma das organizações presentes na pesquisa Lugares Incríveis Para Trabalhar.

Juliana Cordeiro, gerente de Recursos Humanos da Brasilata, explica que a empresa conta com mais de 1000 colaboradores, que são chamados de “Inventores”, mantendo ativo o programa interno de novas ideias “Projeto Simplificação” desde 1987. “Acreditamos e investimos nos nossos inventores proporcionando um ambiente que valoriza o diálogo, inovação, segurança e autonomia. Hoje, na unidade, estamos com 24% do quadro ocupado por mulheres e queremos que esse número atinja 30% até 2030, como parte do nosso plano de crescimento”, explica.

A Brasilata possui unidades em cinco estados no Brasil e é responsável pelo fornecimento de soluções inovadoras e sustentáveis para diversas aplicações como tintas, químicos e indústria alimentícia. Para este ano, os planos da Brasilata é lançar uma nova tecnologia focada em melhorar a produção sustentável de materiais focados em tintas e químicos, além de centralizar a produção de componentes do grupo Brasilata em Barra do Piraí, gerando mais 250 empregos diretos, totalizando 300 empregos locais.

Tiago Forte, CEO da Brasilata, ressalta que a unidade de Barra do Piraí é a planta com inauguração mais recente e com mais inovações tecnológicas. Será um hub que abastecerá as outras quatro fábricas no País. “Nesta planta, o objetivo da empresa é contar com equipamentos de corte das folhas de flandres, envernizadeiras, prensas – que são as máquinas que fazem os componentes das latas (tampas, anéis e fundos). Além disso, está previsto o investimento em injetoras plásticas para fabricar as tampas e os componentes plásticos utilizados nas linhas de embalagens”, explica. O executivo também salientou o fomento de empregos nas regiões. “Em todas as nossas unidades valorizamos e priorizamos fortemente a mão de obra local”, completou.

Confira as vagas para Barra do Piraí:

Banco de Talento – Operador de Produção (Pessoa com Deficiência – PcD)

Assistente de Produção

Desenhista Projetista

Eletricista de Manutenção

Eletricista de Manutenção (temporário)

Operador de Produção – Exclusivo para candidatos (as) com deficiência

Programador e Operador de CNC

Estágio em Engenharia Civil

Estágio em Engenharia de Automação

Estágio em Engenharia de Produção

Estágio em Engenharia Mecânica

Estágio em PCP – Programação e Controle de Produção

Jovem Aprendiz Assistente Administrativo – Compras