Rio de Janeiro – Pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado (11), no Maracanã. Com os três pontos o Rubro-Negro está em 3º lugar na tabela, com 11 pontos.

Neste domingo (12), o Vasco venceu o Vitória por 2 a 1, em São Januário e chegou à 13ª posição com 6 pontos.

O Botafogo enfrentou o Fortaleza, na Arena Castelão e empatou por 1 a 1.

O Fluminense entra em campo contra o São Paulo, nesta segunda-feira (13), no Estádio MorumBis, em São Paulo.